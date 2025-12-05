В Пермском крае предложили освободить от уплаты турналога членов семей участников СВО Сейчас эта льгота распространяется только на самих участников СВО Поделиться Твитнуть

В Пермском крае предложили освободить от уплаты турналога членов семей участников СВО. Такую рекомендацию сформировал Совет представительных органов муниципальных образований региона. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

На сегодняшний день туристический налог при предоставлении услуг не начисляется восьми льготным категориям, в частности, и участникам СВО. Однако на членов их семей льгота не распространяется. Сейчас турналог действует в 11 муниципалитетах Пермского края, с 2026 года их станет на семь больше. С начала 2025 года этот налог принёс в местные бюджеты порядка 42 млн руб. Деньги направляются на развитие и благоустройство туристической инфраструктуры, а также на проведение событийных мероприятий.

«Опыт Пермского края и соседних регионов показывает, что турналог обладает большим потенциалом. Сегодня важно отладить этот механизм и использовать его по максимуму, чтобы турналог служил инструментом развития внутреннего туризма и туристической инфраструктуры на местах», — подчеркнул спикер краевого парламента Валерий Сухих.





