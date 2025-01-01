За неделю в Перми поймали 48 пьяных водителей Из них пятеро сели за руль в нетрезвом виде не в первый раз Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Автодор"

С 1 по 7 декабря 2025 года на территории Перми зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человека и 14 получили травмы различной степени тяжести, включая двоих несовершеннолетних.

За этот период сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1619 административных правонарушений, в том числе:

— 48 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения: 27 находились под воздействием алкоголя, 16 отказались от медицинского освидетельствования, 5 совершили повторное нарушение;

— 54 водителя управляли автомобилем без водительского удостоверения;

— 20 случаев выезда на полосу встречного движения;

— 24 нарушения правил перевозки детей;

— 162 случая непредоставления преимущества пешеходам;

— 192 нарушения ПДД со стороны пешеходов.

Госавтоинспекция призывает жителей и гостей города строго соблюдать Правила дорожного движения и проявлять взаимную ответственность за безопасность всех участников движения.

