На севере Прикамья открыли новое пожарное депо Современный пожарный комплекс появился в Чердыни

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Чердыни состоялось торжественное открытие нового пожарного депо. Оно стало частью краевого Управления государственной противопожарной службы.

Объект возвели в рамках адресной инвестиционной программы, а также государственной программы «Безопасный регион». Старое здание не соответствовало необходимым стандартам безопасности.

В минтербезе Прикамья пояснили, что на территории около 7,5 тыс. кв. м располагаются служебные кабинеты, гаражные отсеки, а также спортивно-тренировочный комплекс, включающий в себя башню и полосу препятствий.

Новое подразделение позволит обеспечить пожарную безопасность для 38 населённых пунктов, в которых проживает свыше 10 тыс. человек. В штате числятся 43 сотрудника, а в распоряжении имеется три пожарных автомобиля. С начала 2025 года пожарные ликвидировали 30 возгораний, а также семь раз выезжали на места ДТП.

С 2007 года в регионе возвели девять пожарных частей, ещё три объекта находятся на этапе строительства. До 2030 года планируется ввести в эксплуатацию дополнительно девять зданий пожарной охраны.

