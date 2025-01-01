В Перми умер организатор стендап-концертов и ведущий Дмитрий Красильников Церемония прощания состоится 9 декабря Поделиться Твитнуть

Стендап МАФИЯ Пермь

На 45-м году жизни в Перми скончался Дмитрий Красильников — известный организатор культурных проектов, руководитель инициативы «Чёрный КВН», ведущий пермского клуба «Что? Где? Когда?» и куратор стендап-выступлений. Об этом пишет «Рифей».

Как рассказала его супруга, несколько дней назад у Дмитрия случился инсульт. Он был срочно госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии, однако спасти его не удалось.

Церемония прощания состоится 9 декабря в большом зале по ул. Старцева, 61.

