В Перми 8 декабря образовались пробки в девять баллов Общественный транспорт отстаёт от расписания на 15 минут

Фото: группа ЧП Кунгур ВКонтакте

Утром 8 декабря в центре Перми сложилась критическая дорожная ситуация: уровень пробок достиг 9 баллов. Движение полностью остановилось на ключевых улицах — Ленина (от Куйбышева до Борчанинова), Петропавловской (от Борчанинова до Попова), Революции, Монастырской, а также ещё на десятке прилегающих магистралей. Неподвижен и Коммунальный мост.

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, из-за технических неполадок на трамвайных линиях наблюдается задержка подвижного состава: маршруты № 4, 6, 7, 8 и 11 идут с опозданием до 15 минут.

Автомобилистам рекомендуется учитывать сложную обстановку на дорогах и заранее выстраивать альтернативные маршруты.

