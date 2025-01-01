В Прикамье простились с погибшим в 1942 году солдатом Александром Галкиным Он был участником Великой Отечественной войны и считался пропавшим без вести Поделиться Твитнуть

В д.Скобелевка состоялось прощание с Александром Галкиным, который числился пропавшим без вести с 1942 года. Как выяснилось, он погиб на Ленинградском фронте, а его останки нашли на территории Новгородской области. Об этом сообщили в администрации Пермского муниципального округа.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Галкин был уроженцем Хохловки. Он родился в 1916 году. Во время Великой Отечественной войны его мобилизовали от Орджоникидзевского районного военкомата в 1942 году. В том же году он исчез на Ленинградском фронте.

Спустя восемьдесят три года, в августе 2025, участники поисковой группы «Журавли» из Вологды обнаружили погребенные останки солдата недалеко от деревни Васильевщина, что в Новгородской области. Идентифицировать Александра Галкина удалось благодаря уникальной находке – самодельному солдатскому медальону, изготовленному из винтовочной гильзы, плотно закрытой пробкой. Записка с именем, извлеченная изнутри, была отправлена на специализированную экспертизу в лабораторию «Солдатский медальон».

В Скобелевке 5 декабря прошла церемония захоронения бойца, на которой присутствовали представители власти, поисковики, военнослужащие, жители деревни, а также племянница погибшего солдата, Галина Фаркина.

Она рассказала, что безмерно благодарна за возвращение его дяди на родную землю. По словам женщины, её отец постоянно рассказывал ей и сестре о нём.

