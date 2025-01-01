Россиян предупредили о сильных магнитных бурях Пик придётся на 9 декабря Поделиться Твитнуть

Россиян предупредили о сильных магнитных бурях, ожидающихся 9 и 10 декабря. Их интенсивность может достигнуть уровня G2-G3. Причиной станет выброс плазмы, последовавший за мощной солнечной вспышкой, — об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Пик геомагнитной активности прогнозируется во второй половине дня 9 декабря. В этот период возможны полярные сияния, однако жителям центральных регионов страны вряд ли удастся их увидеть из-за неблагоприятных погодных условий. В целом, по прогнозам, магнитные возмущения продлятся до четверга.

Ранее эксперты уже отмечали, что подобные магнитные бури могут вызвать перебои в работе систем электроснабжения, интернета и спутниковой связи. Это связано с наличием крупного солнечного пятна, которое по своим масштабам сравнивают даже с историческим «пятном Кэррингтона». В сообщении уточняется, что при возникновении магнитной бури, сопоставимой по силе с «событием Кэррингтона» 1859 года, возможны серьёзные сбои в функционировании критически важных инфраструктур.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.