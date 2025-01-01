На зимние покупки жители ПФО планируют потратить в среднем 16,7 тысячи рублей В основном они планируют купить зимнюю обувь и тёплую одежду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Приволжского федерального округа (ПФО) планируют тратить на зимние покупки в среднем 16 742 руб. Такие данные следуют из опроса, проведённого платформами "Авито Товары" и "Авито Реклама".

Основной спрос приходится на зимнюю обувь (61%), тёплую одежду и аксессуары (58%) и верхнюю одежду (53%). Также 35% респондентов интересуются новогодним декором, а 24% планируют покупать детские зимние вещи и товары для автомобилей. Главной причиной покупок называют необходимость обновить гардероб — так ответили 67% опрошенных.

Ещё 40% хотят приобрести более тёплые и удобные вещи, 30% — обновить детский гардероб, и столько же отметили, что прошлогодняя одежда уже вышла из моды. Сезонные распродажи стимулируют к покупкам 27% респондентов.

Большинство (75%) предпочитают делать заказы онлайн — особенно на площадках с объявлениями. На втором месте — супермаркеты (45%), далее следуют специализированные магазины (41%). Покупки в соцсетях совершают 7%, у знакомых — лишь 4%.

При выборе товаров ключевыми критериями остаются цена (65%), удобство и комфорт (62%), а также практичность и качество материалов (44%). Отзывы других покупателей учитывают 24%, долговечность — 21%, дизайн — 20%.

Бренд важен лишь для 9%, рекомендации знакомых — для 6%. Готовиться к зиме жители ПФО начинают в основном осенью: ноябрь — 31%, октябрь — 27%, сентябрь — 11%. Летом покупки совершают 6%, 7% откладывают их до наступления холодов, а 18% приобретают вещи по мере необходимости.

Распределение бюджета выглядит следующим образом: до 5 тыс. руб. — 20%, 5001-10 тыс. руб. — 31%, 10 001-20 тыс. руб. — 25%, 20 001-35 тыс. руб. — 14%, 35 001-60 тыс. руб. — 6%, 60 001-100 тыс. руб. — 2%, свыше 100 тыс. руб. — 1%. В среднем на зимний гардероб и сопутствующие товары жители округа планируют потратить 16 742 руб.

