Автобус Пермь—Ташкент попал в смертельное ДТП в Казахстане Информации о том, есть ли среди погибших жители Пермского края, нет

greatkim / ru.freepik.com

Утром 7 декабря на 1028-м километре автодороги в Актюбинской области Казахстана произошло опрокидывание автобуса, следовавшего по маршруту Пермь—Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В автобусе находились 49 пассажиров, пятеро из них погибли, включая двух граждан Узбекистана. Власти Узбекистана оперативно создали рабочую группу для отправки погибших на родину и поддержки их семей в проведении похорон.

На данный момент информации о том, есть ли среди погибших или пострадавших жители Пермского края, не поступало.

