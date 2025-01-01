Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт благотворительный йога-марафон Собранные средства помогут детям с проблемами с дыханием Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим» и студия йоги «Улитка» в пятый раз проводят благотворительный йога-марафон «Дышать» (0+). Участники события сделают 108 кругов Сурья Намаскар – приветствия Солнцу – под руководством тренеров студии йоги «Улитка».

Событие пройдёт 13 декабря, с 10:30 до 16:00 на стадионе «Энергия». Для того чтобы принять в нём участие, надо зарегистрироваться на сайте фонда «Дедморозим» и перечислить благотворительный взнос – 1 тыс. руб. за взрослого участника или 500 руб. за участника-ребёнка. Дети до 5 лет могут участвовать в марафоне бесплатно.

Все средства, собранные на марафоне, пойдут в пользу подопечных фонда «Дедморозим» — детей с тяжёлыми заболеваниями, которым требуется кислородная поддержка.

В этом году йога-марафон будет организован в виде семейного фестиваля. В программе, кроме 108 кругов йоги, – медитация под поющие чаши, живая музыка от проекта О.Р.З.А., работа маркета, барахолки и фуд-зоны.

Детскую площадку на марафоне организует пространство «Тут», которое создаст инсталляцию по мотивам выставки про феномен книги-раскраски и соавторства в ней «Узнай и раскрась!» (0+). Дети и родители смогут раскрасить масштабные копии раскрасок из советских книг с помощью разных материалов и технологий, а затем добавить свой кусочек творчества к коллективной инсталляции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.