Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сегодня — юбилей Пермского театра оперы и балета Основные праздничные события состоятся в 20-х числах декабря

Константин Долгановский

Пермский театр оперы и балета был основан в 1870 году, 24 ноября по старому стилю — сейчас это 7 декабря. Сегодня театру исполняется 155 лет.

Первой оперной постановкой стала «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») Михаила Глинки. «Силами артистов сборной труппы под руководством антрепренера Херувимова ставится опера Глинки «Жизнь за царя». Дирижирует Немвродов, партию Вани исполняет артистка Иванова, Сусанина — Херувимов. Опера проходит с успехом, отдельные места поются на «бис» по два, три раза. В дальнейшем опера «Жизнь за царя» была повторена в сезоне несколько раз, что необычно для провинции прошлого века», — пишет многотиражка «Наш театр» от 9 апреля 1946 года.

Первоначально театр был оперным и драматическим, вместе с профессионалами на сцену выходили артисты-любители.

В честь юбилея в театре состоятся три концертных вечера. 19 декабря — гала-концерт Пермской оперы (6+) под управлением двух дирижёров — Владимира Ткаченко и Петра Белякина. 21 декабря — гала-концерт Пермского балета (6+), за пультом — Иван Худяков-Веденяпин. 25 декабря — концертное исполнение «Аиды» (6+) Верди. Дирижёр — Владимир Ткаченко, в заглавной партии Зарина Абаева, в остальных ролях — Гарри Агаджанян, Светлана Каширина, Борис Рудак, Рустам Касимов, Энхбат Тувшинжаргал, Анатолий Шлиман и Анастасия Вятскина.

Первый балет в Перми был поставлен в 1926 году, это была «Жизель», премьера прошла 2 февраля. К столетию этого события художественный руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко выпускает авторскую версию «Жизели» (12+) — с оригинальной редакцией партитуры, над которой работает вместе с дирижером Иваном Худяковым-Веденяпиным. В нее будут включены фрагменты музыки Адана, никогда до сих пор не звучавшие в России, — именно они подсказали Мирошниченко многие решения спектакля, который пополнит коллекцию эксклюзивных трактовок балетов классического репертуара, созданных специально для пермской сцены.

