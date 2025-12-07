Снегопад в Перми прекратится в ночь на 8 декабря Ожидается выпадение до 15 мм осадков Поделиться Твитнуть

Фото: "Опасные погодные явления Пермского края"

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что погода в Пермском крае в воскресенье и ночь на понедельник характеризуется как «сначала снежно, потом похолодание».

Интенсивность осадков — снег, мокрый снег — с утра будет увеличиваться, пик ожидается в дневное время 7 декабря. Окончание снегопада ожидается в первой половине ночи 8 декабря — в северной части региона, до пяти часов утра — в центральной части, на юге края выпадение осадков продолжится до 8-10 часов понедельника.

Суммарно за сутки 7 декабря и ночь 8 декабря выпадет от 5 до 15 мм осадков. В центральной и южной частях Пермского края ожидается существенный прирост высоты снежного покрова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.