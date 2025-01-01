Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первый фестиваль 2026 года в Перми пройдёт 9-11 января Пермский дом народного творчества проводит «Сочельник» 15-й раз Поделиться Твитнуть

Фото: ПДНТ "Губерния"

Стали известны сроки проведения в 2026 году «Сочельника» — популярный фестиваль зимнего фольклора пройдёт в Пермском доме народного творчества «Губерния» с 9 по 11 января.

В 2026 году «Сочельник» состоится в 15-й раз. Каждый год Пермский дом народного творчества «Губерния» экспериментирует с форматом и содержательным наполнением фестиваля.

Тема фестиваля 2026 года — «Зимние сказки». По-прежнему главной историей этого всероссийского зимнего события останутся виды, жанры и обычаи русского святочного фольклора, крестьянского и городского, а также фольклора народов, населяющих Прикамье.

Концертную программу фестиваля откроют «Снежные мелодии арфы» (6+) — дуэт исполнительниц на леверсных арфах: солистки оркестра Пермского театра оперы и балета Лилии Ахметовой и этномузыканта Ирины Пыжьяновой. Прозвучит рождественская музыка разных стран.

10 января состоится концерт акапелла-шоу Spokanki (6+) — коллектива, чьи выступления не повторяются никогда, поскольку предполагают импровизацию; восьми сестёр из мистической страны SpokanLand, каждая песня которых — как маленький спектакль.

В тот же день в программе фестиваля спектакль «Морожены песни» (12+) по произведениям Степана Писахова в постановке и исполнении Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко. Сказки Писахова воспевают чудесный мир Русского Севера, преподнося его как удивительную сказочную страну, где всё, что ни пожелаешь, может случиться: медведь решит торговать молоком, северное сияние даже детям легко заготовить впрок, а на вечных льдинах можно путешествовать по Онеге. В спектакле прозвучат озорные «зимние» тексты современного автора Александра Антонова (Шаньги).

На закрытии фестиваля 11 января пройдёт концерт группы «Проще простого» (6+) — вокалиста, мультинструменталиста Сергея Старостина, исполнителя на этнических духовых Сергея Клевенского и этнического перкуссиониста Мариана Калдарару.

В основе проекта — традиционные русские песни и наигрыши. В арсенале музыкальных инструментов — гусли, рожки, дудки-свистуны, парные свирели, просвирелка, волынка, гайда, лоу виссл, бубен, молдавская доба и многие другие.

Как всегда, в программе «Сочельника» — ремесленная ярмарка и мастер-классы, выставки, гадания, страшные сказки и световые шоу.

