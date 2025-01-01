Алёна Бронникова Мэрия Перми передаст в собственность края 33 автобуса Общая балансовая стоимость имущества составляет 319 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми планирует на безвозмездной основе передать в собственность Пермского края 33 автобуса Volgabus. Соответствующий проект решения передачи движимого имущества внесён главой города на рассмотрение депутатов гордумы.

«Пермская городская дума решила разрешить администрации города Перми передать безвозмездно из собственности муниципального образования город Пермь в собственность Пермского края движимое имущество согласно приложению к настоящему решению», — отмечается в документе.

Согласно приложению, в собственность края будет передано 33 автобуса М3, класс 1 Volgabus выпуска 2019 года, балансовая стоимость каждого составляет 9,6 млн руб. Общая стоимость имущества — 319,3 млн руб. Решение вступит в силу со дня его опубликования в официальном бюллетене.

