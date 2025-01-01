Алёна Бронникова В Перми отреставрируют здание кузницы 20 века рядом с центральным рынком Часть конструкций находится в неудовлетворительном состоянии Поделиться Твитнуть

Фото: научно-проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Перми выполнят реставрацию исторического здания, которое расположено рядом с центральным рынком, по ш. Космонавтов, 18. Оно является объектом культурного наследия регионального значения «Кузница» и входит в ансамбль «Усадьба наследников Каменских».

На сайте краевой инспекции по охране ОКН опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы на проект по сохранению здания. Эксперты пришли к выводу, что документация соответствует требованиям законодательства РФ в области госохраны ОКН.

В ходе инженерно-технических исследований были выявлены многочисленные дефекты и повреждения, в том числе разрушения, зазоры, трещины, эрозия, замачивания. Техническое состояние отмостки, крылец, входной группы, перегородок, полов, кровли, окон, дверей, ворот, систем отопления, канализации и электроснабжения было признано неудовлетворительным, состояние перекрытия пристроенного объёма — аварийным.

Для приведения объекта в работоспособное состояние было решено выполнить ремонт повреждённых участков фундамента, кирпичной кладки, полов, соорудить новую отмостку, восстановить элементы внешнего декоративного убранства, обустроить новые перекрытия и перегородки, выполнить внутреннюю чистовую отделку, заменить кровлю, окна и двери, обновить инженерные сети.

«Научно-проектная документация, выполненная ООО «Реставратор» на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Пермского края», — сообщается в выводе экспертизы.

Одноэтажное здание 1910-х годов расположено на месте бывшей д. Данилихи. Наследники графа Андрея Шувалова и князя Сергея Голицына продали два участка, где в будущем была построена усадьба, в 1885 году пермскому купцу I гильдии Григорию Каменскому и пермским купеческим I гильдии сыновьям Михаилу и Василию Каменским. К началу 1920-х годов здесь располагалось семь строений, выполненных в стилистике архитектурной эклектики, с элементами ампира и промышленной архитектуры начала 20 века.

В городскую черту деревня вошла в 1922 году, после чего домовладение было муниципализировано. В начале 1920-х годов здание конюшни и каретного сарая стало использоваться как кузница. В настоящее время в служебном корпусе находятся складские и торговые помещения. Собственником (пользователем) объекта являлся Реваз Шенгелия.

