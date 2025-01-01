Марина Шехмаметьева вновь возглавила Центр занятости населения Прикамья Прежний руководитель покинула должность в начале декабря Поделиться Твитнуть

ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» вновь возглавила Марина Шехмаметьева. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 3 декабря она была назначена исполняющим обязанности директора учреждения вместо Ольги Баклушиной.

В краевом минтруда и соцразвития изданию «Коммерсантъ-Прикамье» рассказали, что с Шехмаметьевой, занимавшей должность замдиректора по оказанию услуг в сфере занятости населения, заключается срочный трудовой договор. Баклушина, проработавшая с 2021 года руководителем центра занятости, приняла решение не заявляться на новый срок договора.

Марина Шехмаметьева в 2020 году временно назначалась исполняющим обязанности руководителя организации. Затем центр занятости региона возглавила бывший и.о. председателя Департамента имущества Пермской области Наталья Афанасьева. В 2021 году вместо неё руководителем была назначена экс-глава ГБУ ДПО «Учебный центр службы занятости» Ольга Баклушина, которая в 2022 году избавилась от приставки «и.о.».

