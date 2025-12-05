На ПИПФ презентовали «Пермскую промышленную азбуку» «Пермская промышленная азбука» разработана для учащихся 6–7 классов Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Прикамье вышло новое учебно-методическое пособие — «Пермская промышленная азбука». Его разработали специалисты Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, чтобы познакомить школьников с промышленным потенциалом региона и укрепить их чувство принадлежности к малой родине. Презентация издания состоялась 5 декабря на Пермском инженерно-промышленном форуме.

Проект реализован в рамках региональной программы «Педагогические кадры в научно-технологическом развитии Пермского края».

«Хочу сказать слова благодарности всем, кто участвовал в создании Азбуки. Получился содержательный труд. Мне кажется, наш опыт будет масштабироваться в других регионах. Это ориентир для молодых людей, которые смогут выбрать будущую профессию и даже предприятие. Есть гордость, когда ты работаешь, например, на Мотовилихинских заводах, которым 290 лет и которые производили продукцию, благодаря которой наша страна выигрывала крупнейшие сражения. Нам нужно молодым людям показать эти горизонты, показать историю. Добрый путь этому проекту!» – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По информации ПГГПУ, пособие выходит за рамки простого информирования о возможностях профессионального и образовательного развития — оно нацелено на формирование устойчивой эмоциональной и содержательной связи подрастающего поколения с родным краем. «Пермская промышленная азбука» разработана как методическое дополнение к внеурочному курсу «Россия — мои горизонты» для учащихся 6-7 классов.

Над изданием трудилась междисциплинарная команда, в которую вошли преподаватели университета, представители промышленных предприятий, советники директоров по воспитанию, методисты и психологи. Все практические задания и материалы для пособия предоставлены предприятиями Прикамья. Поддержку проекту оказали министерство промышленности и торговли Пермского края, министерство образования и науки региона, а также Пермская торгово-промышленная палата.

Пособие знакомит школьников с ключевыми предприятиями края, их историей, выпускаемой продукцией и вкладом в экономику страны.

«Издание попадет в руки учащимся 6-7 классов, когда вопрос выбора профессии ещё не стоит остро, что позволяет мягко сформировать интерес к производству и уникальным специальностям», – отметила творческий руководитель проекта, кандидат филологических наук, доцент, декан факультета психологии и педагогики детства Ольга Криницына.

В рамках презентации прошла церемония награждения более чем 50 предприятий-партнёров, которые внесли вклад в создание «Азбуки», разработав производственные кейсы и предоставив информацию для учебного материала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.