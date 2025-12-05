В Перми состоялась встреча руководителей молодежных советов предприятий Она прошла в рамках Пермского инженерно-промышленного форума Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

5 декабря в выставочном центре «Пермь ЭКСПО» в рамках Пермского инженерно-промышленного форума состоялась встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с активом и руководителями молодёжных советов ведущих промышленных предприятий региона.

В мероприятии приняли участие молодые специалисты и представители молодёжных советов компаний, среди которых — ПАО «Уралкалий», АО «ПЗ «Машиностроитель», АО «Редуктор-ПМ», АО «Метафракс Кемикалс», ООО «Еврохим – Усольский калийный комбинат», АО «ОДК-СТАР», АО «Протон-ПМ», АО «Полиэкс», АО «ОХК «Уралхим», АО «СИБУР-Химпром», АО «Гознак» и др.

Выступая перед собравшимися, Дмитрий Махонин подчеркнул, что промышленные предприятия — это не только производство, но и важная социальная среда, особенно для молодёжи, которая впервые вступает в профессиональную жизнь.

«Начало трудовой деятельности — серьёзное испытание. Задача работодателей и региона — обеспечить условия, при которых у молодых специалистов не возникнет трудностей с адаптацией в коллективе. Ведь именно они — будущее Пермского края и всей страны. И это будущее невозможно без крепких семей. Работа должна не мешать, а способствовать созданию и развитию личной жизни», — отметил губернатор.

Участники встречи обсудили ключевые аспекты профессионального становления молодёжи в промышленности: вхождение в профессию, мотивацию студентов и выпускников на работу в регионе, развитие системы наставничества, сопровождение молодых специалистов и роль молодёжных советов в корпоративной культуре. Также прозвучали предложения по улучшению цифровых платформ для трудоустройства и по усилению взаимодействия молодёжных объединений с отраслевыми ассоциациями.

Заместитель руководителя Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Залазаева отметила, что молодёжные советы предприятий сегодня выступают не просто как представительные органы, а как полноценный инструмент кадрового развития:

«Молодые специалисты всё чаще инициируют обсуждение тем, важных для их профессионального роста, предлагают решения и участвуют в их реализации. Это позволяет глубже понимать внутренние процессы на предприятиях, выявлять точки роста и принимать более обоснованные управленческие решения. Вовлечение молодёжи в диалог о развитии производства и региона — основа формирования устойчивого и конкурентоспособного кадрового потенциала», — сказала она.

По итогам встречи губернатор дал поручение главам крупных промышленных городов создать молодёжные советы при администрациях, а региональному Министерству труда — в рамках социального партнёрства с работодателями активизировать развитие института наставничества для более эффективной адаптации молодых специалистов на производстве.

