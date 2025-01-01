Прикамцев признали виновным в краже денег с карты знакомого Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

В Горнозаводске двое местных жителей — 34-летний мужчина и 17-летний подросток — признаны виновными в краже денежных средств с банковской карты.

Собранные следственным отделом по городу Горнозаводск Следственного комитета России по Пермскому краю доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Им инкриминировали преступление, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — тайное хищение чужого имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и с банковского счёта.

Как установлено в ходе расследования и судебного разбирательства, в начале мая 2025 года потерпевший передал подсудимым свою банковскую карту системы «Мир», попросив купить продукты и снять в банкомате 20 000 рублей — сумму, которую он собирался дать одному из них в долг. Доверяя знакомым, он сообщил им ПИН-код.

Однако вместо выполнения поручения обвиняемые похитили оставшиеся на счете средства, нанеся владельцу карты значительный материальный ущерб.

Суд назначил обоим осуждённым наказание в виде штрафа, учтя совокупность обстоятельств дела.

