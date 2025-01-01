На пермском инженерном форуме подписали 14 инвестиционных контрактов и соглашений о сотрудничестве Форум проходил в краевой столице 4 и 5 декабря Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) в очередной раз подтвердил статус ключевой региональной площадки для заключения соглашений и контрактов между властью, бизнесом, научным и образовательным сообществом. За два дня работы форума было подписано 14 документов в сферах промышленности, науки, социального развития и импортозамещения.

Среди ключевых соглашений — специальный инвестиционный контракт (СПИК) и договор о социально-экономическом сотрудничестве между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и управляющим директором АО «ОДК-СТАР», председателем Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергеем Поповым. В рамках контракта предприятие расширяет производственные мощности за счёт строительства новых корпусов, а совокупные инвестиции за 10 лет составят 10 млрд руб.

Также подписано отдельное соглашение между правительством Пермского края и «ОДК-СТАР» о сотрудничестве в реализации этого инвестиционного проекта.

Два трёхсторонних соглашения о кадровом и научно-технологическом развитии заключены между правительством региона, Уральским федеральным университетом, компанией «Эрис» и Соликамским магниевым заводом (СМЗ). В рамках документов предусмотрена подготовка специалистов на базе УрФУ, переподготовка кадров и совместные научно-исследовательские работы, соответствующие актуальным требованиям промышленности.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области редкоземельных металлов: СМЗ и «МеталлТех» — дочерняя структура «Росатома» — подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в импортозамещении продукции на основе редкоземельных элементов. После запуска разделительного комплекса на СМЗ «МеталлТех» планирует закупать у завода редкоземельные металлы магнитной группы напрямую. Стороны намерены совместно разрабатывать инновационные материалы и внедрять технологии рециклинга отходов для извлечения редкоземельных металлов.

Администрация Березников и ПАО «ВСМПО-АВИСМА» закрепили взаимные обязательства по развитию социальной инфраструктуры: Дворец культуры и творчества «Металлург» будет передан городу в безвозмездное владение. Ранее предприятие уже оснастило ДК современными спортивными, учебными и творческими пространствами.

Компания «Росхим» подписала генеральные соглашения с Пермским политехом и Пермским государственным национальным исследовательским университетом. Стороны договорились развивать профориентацию, организовывать олимпиады и карьерные мероприятия, заключать целевые договоры, запускать стипендиальные программы и создавать совместные образовательные площадки, включая учебную лабораторию малотоннажной химии на базе ПГНИУ. Также в рамках программы «СИРИУС.Лето» планируется проект «школьник/студент/предприятие», а преподаватели ПНИПУ будут вести занятия в профильных классах школ Губахи.

Сотрудничество в сфере ИТ и искусственного интеллекта началось между пермским заводом «Машиностроитель», ПНИПУ и компанией «Академия бизнес-решений». Партнёры намерены реализовывать совместные научные и прикладные проекты, в том числе в рамках ФП «Искусственный интеллект», и вовлекать молодёжь в инновационную и предпринимательскую деятельность.

МГТУ «СТАНКИН» и Пермский завод металлообрабатывающих центров договорились об обмене компетенциями, поддержке инженерных команд и выработке единых позиций по профессиональным вопросам. Соглашение заложит основу для расширения кадровой подготовки и технологической кооперации.

Трёхстороннее соглашение о социально-трудовых отношениях на 2026-2028 годы подписали Пермское краевое объединение профсоюзов «Пермский крайсовпроф», Союз промышленников и предпринимателей «Сотрудничество» и правительство Пермского края. Документ определил направления развития социального партнёрства в регионе.

Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) и «Газстройпром» заключили соглашение о развитии беспилотных авиационных технологий, продвижении новых продуктов на российский и мировой рынки, а также совершенствовании механизмов трансфера технологий между наукой и промышленностью.

На полях форума также подписано соглашение между ОАО «РЖД» и компанией «Рус импорт» о сотрудничестве в области инноваций, повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и разработки новых технических решений. Отдельное соглашение РЖД и Пермского НОЦ направлено на автоматизацию внутренних процессов, внедрение научных разработок и модернизацию ж/д инфраструктуры.

