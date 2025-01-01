На пожаре в Пермском крае погибло более 20 животных Несчастный случай произошёл 4 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пожаре в Пермском крае 4 декабря погибли более 20 домашних животных. По предварительным данным, причиной происшествия стало неправильное устройство или неисправность дымовой трубы в жилом доме. Жертв среди людей удалось избежать.

Как сообщает краевое МЧС, инцидент произошёл в частном доме по ул. Заречной в с. Большая Серва Кудымкарского муниципального округа. Сообщение о пожаре поступило в 21:41. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 14 человек и пяти единиц техники.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение частного жилого дома с надворными постройками. На пожаре погибли 20 кроликов, три курицы и собака», — рассказали в ведомстве.

Локализовать возгорание удалось в 22:00, полностью ликвидировать — в 22:20. Общая площадь пожара составила 160 кв. м.

