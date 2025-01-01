В Прикамье за упавшие на ребёнка ворота для мини-футбола будут судить двух чиновников Происшествие случилось в Очёре в августе прошлого года Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Верещагинском межрайонном следственном отделе СК завершили расследование уголовного дела в отношении двух чиновников из администрации Очёра. Их обвиняют халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

В августе прошлого года в Очёре на спортивной площадке на ребёнка 2009 г.р. упали незакреплённые ворота для игры в мини-футбол. В результате мальчик получил серьёзные травмы.

Как установили следователи, с 18 марта по 5 августа того же года ответственные сотрудники муниципального учреждения проигнорировали меры по обеспечению безопасности на спортплощадке, что привело к травмированию ребёнка.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

