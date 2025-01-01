В Пермском крае школьное имущество незаконно передали коммерческой организации Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В п. Яйва Пермского края руководство школы незаконно передало имущество учреждения в распоряжение коммерческой организации. Как сообщается на Едином портале прокуратуры РФ, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при распоряжении муниципальным имуществом.

«Установлено, что должностные лица МБОУ «СОШ п. Яйва» в отсутствие законных оснований передали в распоряжение коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству питания, нежилые помещения образовательного учреждения, а также технологическое оборудование. При этом содержание указанного имущества осуществлялось за счёт средств муниципального бюджета», — отмечает пресс-служба надзорного органа.

Нарушение было выявлено в ходе проверки, организованной прокуратурой Александровска. По её итогам в администрацию округа было внесено представление. Следственные органы по результатам материалов дела возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

