В Перми появится новая штрафстоянка
Она будет находиться на улице Трамвайная
С 8 декабря столице Прикамья начнёт работать новая специализированная стоянка для задержанного автотранспорта. Её сделают по ул. Трамвайной, 6, рядом с новым тоннелем по ул. Вишерской. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.
Стоянка по новому адресу появится взамен штрафстоянки по ул. Пушкина, 79, которая будет работать только до 8 декабря.
Теперь штрафстоянка будет находиться ближе к центру города, рядом с основными транспортными развязками.
Она будет оборудована камерами видеонаблюдения. На ее территории могут размещаться как легковые автомобили, так и грузовики и спецтранспорт. Для каждой категории есть отдельные зоны.
В пресс-службе минтранса региона отметили, что все автомобили, ранее доставленные на стоянку по ул. Пушкина, 79, к 8 декабря переместят на новую стоянку по ул. Трамвайной.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.