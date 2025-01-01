В Перми появится новая штрафстоянка Она будет находиться на улице Трамвайная Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

С 8 декабря столице Прикамья начнёт работать новая специализированная стоянка для задержанного автотранспорта. Её сделают по ул. Трамвайной, 6, рядом с новым тоннелем по ул. Вишерской. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Стоянка по новому адресу появится взамен штрафстоянки по ул. Пушкина, 79, которая будет работать только до 8 декабря.

Теперь штрафстоянка будет находиться ближе к центру города, рядом с основными транспортными развязками.

Она будет оборудована камерами видеонаблюдения. На ее территории могут размещаться как легковые автомобили, так и грузовики и спецтранспорт. Для каждой категории есть отдельные зоны.

В пресс-службе минтранса региона отметили, что все автомобили, ранее доставленные на стоянку по ул. Пушкина, 79, к 8 декабря переместят на новую стоянку по ул. Трамвайной.

