В Пермском крае прокуратура нашла нарушения в работе заповедника «Басеги» Руководству внесли представление

Хребет Басеги

Алексей Баталин

Пермская природоохранная прокуратура инициировала проверку в заповеднике Прикамья «Басеги». После инспекции были обнаружен ряд нарушений природоохранного законодательства. По результатам проверки администрация заповедника получила представление, а два работника понесли дисциплинарное наказание.

Главная претензия надзорного ведомства касается отсутствия разделения территории заповедника на лесозащитные зоны, из-за чего невозможно установить необходимый объём и периодичность лесопатологических исследований. Фактически, такие исследования практически не проводятся: последняя проверка была выполнена в 2021 году лишь на 5 га, при том что общая площадь заповедника превышает 38 тыс. га, сообщили в прокуратуре.

Также выяснилось, что заповедник организует экскурсионные туры по востребованным маршрутам, таким как «К Северному Басегу», «К Южному Басегу» и к скале Басежата, без обязательного информирования местных подразделений МЧС о выходе туристических групп. Это может создать угрозу безопасности туристов в случае экстремальных ситуаций в сложной горно-таёжной местности, посчитали в ведомстве.

По итогам прокурорской проверки администрации заповедника было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Два сотрудника, ответственных за охрану территории и организацию туристической деятельности, получили дисциплинарные взыскания.

