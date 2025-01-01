«Т Плюс» обновляет городскую среду города Березники Поделиться Твитнуть

фото: Т Плюс

«Т Плюс» выполнила программу по благоустройству территорий в Березниках, запланированную на 2025 год. Энергетики компании восстановили в местах проведения ремонтов теплосетей свыше 1,7 тыс. кв. м асфальта, газоны и бордюры. Мероприятия направлены на развитие комфортной городской среды.

«Мы осознаём свою роль в формировании качества жизни в малых городах. Поэтому для нас важно не только обеспечить надёжное теплоснабжение, но и оставить после наших работ обновлённые, безопасные и эстетичные общественные пространства», — отметил технический директор — главный инженер Березниковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Ярицкий.

При восстановлении дорог и улиц в Березниках в 2025 году энергетики «Т Плюс» уложили 525,7 т асфальтобетонной смеси и 782,65 т щебня для прочного основания дорожного покрытия; выполнили отсыпку 4,5 тыс. кв. м грунта под газоны; установили 137 бордюрных камней, в том числе, 118 вдоль тротуаров — это повышает безопасность пешеходов и упорядочивает движение.

Эти меры способствуют не только удобству горожан, но и эстетическому облику города, создавая более комфортную и экологичную среду. Работа в Березниках — часть долгосрочной стратегии «Т Плюс», направленной на устойчивое развитие территорий, повышение качества жизни в малых городах, на модернизацию инфраструктуры и ответственное отношение к городскому пространству.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26 в Березниках специалисты «Т Плюс» заменили изношенные участки тепломагистралей на современные трубопроводы на улицах Крупской, Пятилетки, Юбилейной и других. Также выполнены плановые ремонтные работы на Березниковской ТЭЦ-2, насосных станциях ПН-1 и ПН-2, в правобережной котельной и 43 блочных тепловых пунктах.

