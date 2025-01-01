Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж Новые правила будут действовать с 8 декабря Поделиться Твитнуть

Банк России объявил, что с 8 декабря снимает ограничения на переводы денег за границу для граждан России и нерезидентов из дружественных стран. По данным регулятора, это решение связано с улучшением ситуации на валютном рынке.

Тем не менее, с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года останутся некоторые ограничения. В частности, физлица-нерезиденты из недружественных стран, которые работают в России, смогут переводить за границу только средства в размере зарплаты. Кроме того, для нерезидентов, не работающих в России, а также для юрлиц из недружественных стран перевод денег за границу по-прежнему запрещён. Исключение составляют иностранные компании, которые контролируются российскими юридическими или физическими лицами.

Важно отметить, что эти ограничения не касаются иностранных инвесторов, которые вкладывают средства в российский финансовый рынок. Они могут переводить деньги со счетов типа «Ин» на свои зарубежные счета.

Банки из недружественных стран смогут проводить переводы в рублях через корреспондентские счета, открытые в российских банках, если счета плательщика и получателя находятся в иностранных банках.

