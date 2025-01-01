В Пермском крае 5 декабря вспоминают погибших в клубе «Хромая лошадь» Со дня трагедии прошло 16 лет Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Пермском крае вспоминают трагедию, произошедшую в клубе «Хромая лошадь» 16 лет назад. Жители несут цветы к мемориалу в Сквере уральских добровольцев в память о погибших в ночь на 5 декабря 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«16 лет назад произошла трагедия, которая стала общей болью для всех прикамцев. Помним... скорбим...», — отметил глава региона Дмитрий Махонин.

Клуб «Хромая лошадь» в 2009 году отмечал восьмилетие. В зале, рассчитанном на 50 посадочных мест находилось около 300 посетителей. Пожар начался в 1:08 после использования пиротехники. Отделка, выполненная из высокотоксичных материалов, вспыхнула, и всё помещение заволокло едким дымом. Погибли 156 человек. Ещё двое умерли спустя несколько лет.

На скамье подсудимых оказались девять человек — руководители клуба, организаторы шоу и чиновники. Самый большой срок получил владелец клуба Анатолий Зак, его приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии общего режима и выплате более 145 млн руб. семьям погибших и пострадавших. На свободу он вышел на год раньше назначенного срока.

