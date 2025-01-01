Соликамцы отправили на СВО более 300 тонн гуманитарного груза за три года Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Русанов

Более 300 тонн гуманитарной помощи отправила волонтёрская группа «За наших! Соликамск и не только» с начала своей деятельности — в зону специальной военной операции, в госпитали и детские интернаты на территориях новых регионов. Об этом в своих соцсетях написал глава округа Александр Русанов.

Предприниматель Павел Сычёв вместе с близкими на личном транспорте уже девять раз доставлял из Соликамска гуманитарные грузы в прифронтовую зону. Его команда тщательно планирует логистику для обеспечения безопасности маршрута, а большую часть помощи передаёт лично в руки бойцам, в том числе уроженцам Прикамья.

В этом году Павел Сычёв будет удостоен знака «Волонтёр Соликамска». Сейчас его команда готовится к десятому гуманитарному конвою.

В День волонтёра, 5 декабря, Русанов также поблагодарил тех, кто участвует в сборе гуманитарной помощи, организует экологические акции, поддерживает старших, помогает детям.

