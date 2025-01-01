Пенсионерка из Прикамья лишилась 255 тысяч рублей под влиянием мошенников Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

В Кудымкаре 76-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обманом заставили её перевести 255 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Всё началось с сообщения в мессенджере якобы от её бывшего работодателя. В нём неизвестный просил оцифровать личные данные и удалить информацию из его архива. Женщина перешла по ссылке и ввела свои данные, после чего ей стали приходить смс о попытках входа в её аккаунт на портале «Госуслуги».

Затем ей позвонил лжесотрудник службы поддержки. Он сообщил, что от её имени создана нотариальная доверенность на иностранца, который может получить доступ к её банковским счетам. Чтобы избежать потерь, мошенник посоветовал срочно снять все деньги.

На следующий день пенсионерке снова позвонили, на этот раз женщина рассказала о «сомнительных переводах» в недружественные страны и заставила пострадавшую паниковать. Она купила новый телефон для установки специального приложения, которое оказалось ненужным.

Злоумышленники продолжали давить на пенсионерку, запрещая общаться с родственниками. Ей говорили, что это будет расценено как нарушение закона. Под их давлением женщина перевела 255 тыс. руб. в надежде, что ей вернут деньги.

Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает быть осторожными и не доверять неизвестным звонкам. Необходимо помнить, что мошенники могут использовать различные уловки, чтобы выманить деньги. В ведомстве просят не сообщать свои личные данные и не отправлять деньги на неизвестные счета.

