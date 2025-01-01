Совладелец пермского предприятия планирует построить завод для нужд ЦБП Новый проект рассчитан на производство и ремонт оборудования Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Совладелец пермского предприятия АО «Камтэкс-Химпром» Игорь Иванов зарегистрировал осенью компанию, которая будет заниматься производством и ремонтом оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности. Информация отображена в «СПАРК-Интерфакс». Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным источника издания, «Пермбуммаш» планирует построить завод для производства оборудования целлюлозно-бумажной промышленности. В данный момент основная часть поставок идёт из Турции и Китая. Сроки реализации и объём инвестиций не известны.

ООО «Пермбуммаш» специализируется на производстве машин и оборудования для изготовления бумаги и картона. Создано 13 ноября. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., 100% долей принадлежит ООО «Ростпласт», в котором 51% принадлежит Игорю Иванову, генеральный директор — Илья Иванов. Игорь Иванов отказался комментировать детали.

Ещё одна компания была зарегистрирована минувшей осенью. Основной вид деятельности ООО «Куп-Инжиниринг» связан с ремонтом машин и оборудования. Зарегистрировано 9 сентября, уставный капитал составляет 15 тыс. руб. Учредителями являются генеральный директор компании Алексей Кудров (34%), Игорь Усихин (33%) и Александр Плюснин (33%). Руководитель ООО пояснил, что ремонт будет производиться, прежде всего, западного оборудования, которое используется на отечественных предприятиях целлюлозно-бумажной и печатной промышленности.

