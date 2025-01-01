Пермская предпринимательница сделала 60 кг рыбных пельменей из 5 кг рыбы Россельхознадзор направил ей официальное предостережение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми предпринимательница заявила, что изготовила 60 кг рыбных пельменей из всего 5,4 кг атлантического лосося. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Инспекторы выявили подозрительную запись в ходе проверки документации за ноябрь 2025 года, проведённой в декабре. Речь идёт о транзакции, зарегистрированной 27 ноября ИП Зырянова.

По данным ведомства, указанное количество рыбы физически не может обеспечить выпуск такого объёма полуфабрикатов. Кроме того, отсутствие полной информации о происхождении сырья нарушает требования прослеживаемости, не позволяет подтвердить ветеринарно-санитарную безопасность продукции и эпизоотическое благополучие мест её происхождения.

Выпущенные пельмени уже поступили в магазины Пермского края. 3 декабря Россельхознадзор направил предпринимательнице официальное предостережение.

