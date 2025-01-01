Пермячка возместила страховой компании 86 млн рублей по делу о мошенничестве Также ей назначено наказание в виде лишения свободы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермячка выплатила страховой компании 86 млн руб. в качестве компенсации ущерба, причинённого в результате мошенничества.

Женщина была признана виновной в участии в групповом мошенничестве. В ходе расследования установлено, что обвиняемая, работавшая главным бухгалтером в страховой организации, вместе с тремя соучастниками организовала схему вывода денежных средств компании. Через фиктивные агентские договоры на счета номинальных агентов было переведено комиссионное вознаграждение на сумму 93,3 млн руб.

При этом реальное страхование клиентов, указанных в документах, осуществляли штатные сотрудники фирмы. По данным следствия, соучастники регистрировали индивидуальные предпринимательства на своё имя, открывали банковские счета, доступ к которым имел руководитель агентства. Деньги, поступавшие на эти счета, обналичивались генеральным директором компании и распределялись между участниками преступной группы.

При вынесении приговора суд учёл активное содействие подсудимой следствию и наличие смягчающих обстоятельств. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы и возложена обязанность возместить причинённый ущерб. Поскольку часть суммы уже была компенсирована другим фигурантом дела, на неё возложили выплату оставшихся 86 млн руб.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми. В рамках исполнительного производства были наложены взыскания на доходы женщины и средства на её банковских счетах, однако этих ресурсов оказалось недостаточно. В связи с неисполнением решения суда в установленный срок с неё дополнительно взыскали штраф в размере 6 млн руб. Судебный пристав также запретил ей выезд за пределы Российской Федерации и наложил ограничения на регистрационные действия с её недвижимым имуществом.





Принятые меры привели к тому, что вскоре в подразделение ФССП поступило подтверждение полного погашения задолженности. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

