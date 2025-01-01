В Прикамье 950 тонн семян не прошли проверку качества Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с начала 2025 года выявлено значительное число нарушений в сфере использования семенного материала. По информации регионального управления Россельхознадзора, за период с 1 января по 3 декабря текущего года в ходе контрольно-надзорных мероприятий зафиксировано 23 случая посева семян, не имеющих подтверждённых сортовых и посевных качеств. Общий объём такой некондиционной продукции превысил 950 тонн. Об этом пишет ВЕТТА.

Как уточняет ведомство, ряд сельхозорганизаций применяли семена без необходимой документации, подтверждающей их сортность, всхожесть и другие обязательные показатели. Это является прямым нарушением требований федерального закона «О семеноводстве».

Один из последних инцидентов зафиксирован 2 декабря в ООО «Малосивинский»: предприятие засеяло пять партий зерновых культур общим весом 155 тонн без каких-либо документов, подтверждающих качество семян.

