В Прикамье выпущен почтовый конверт в честь 100-летия открытия Верхнекамского месторождения солей

Пресс-служба правительства Пермского края

«Уралкалий» стал инициатором выпуска почтового маркированного конверта, посвящённого 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. Торжественная церемония гашения состоялась в рамках X Пермского инженерно-промышленного форума. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор по взаимодействию с органами власти «Уралкалия» Олег Калинский и директор управления федеральной почтовой связи Пермского края Наталия Доронина.

В оформлении конверта использовано изображение горной выработки рудника БКПРУ-4 Верхнекамского месторождения солей, которое разрабатывает «Уралкалий». Уникальный дизайн символизирует богатство калийных недр, профессионализм и преданность делу горняков, которые обеспечивают стабильное развитие компании.

5 октября 1925 года в Соликамске профессор Пермского университета Павел Преображенский на глубине 92 метра обнаружил толщу калийных солей. Эта дата считается официальным открытием Верхнекамского месторождения и началом истории калийной промышленности России. Открытие месторождения сыграло важную роль в развитии экономики региона и страны.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Пермский край — уникальный промышленный регион. Он обладает богатыми природными ресурсами, здесь работают старейшие предприятия. Сто лет назад профессором Павлом Преображенским было открыто крупнейшее в стране и второе по величине в мире Верхнекамское месторождение солей. Сегодня «Уралкалий» — ведущий производитель калийных удобрений в мире. Почтовый конверт — это знак уважения и преклонения перед ветеранами калийной промышленности, благодарность нашим землякам.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Верхнекамское месторождение солей — это не просто географическое место на карте, это символ зарождения и развития калийной промышленности. Мы гордимся тем, что разрабатываем месторождение практически с момента его открытия, и уверены, что впереди у нас ещё много свершений. Маркированный конверт несёт важную просветительскую миссию, привлекая внимание общественности к калийной отрасли и компании, укрепляет связь между историей и современностью, подчеркивая стратегическую значимость ресурсов для экономики и социальной жизни Пермского края.

