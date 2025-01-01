В Перми осудили работника салона сотовой связи за незаконный доступ к данным абонентам Он получил крупный штраф Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

По решению Ленинского районного суда сотрудника телекоммуникационной компании оштрафовали на 100 тыс. руб. за неправомерный доступ к компьютерной информации. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Пермскому краю.

Житель Перми, стремясь к личному обогащению, оформлял фиктивные соглашения на предоставление услуг связи, используя доступ к личным данным абонентов одной из сотовых компаний.

В ФСБ расценили это как злоупотребление служебным положением для неправомерного доступ к конфиденциальной компьютерной информации.

По этом факту было возбуждено уголовное преследование.

Кроме крупного штрафа, мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом информации на срок один год.

