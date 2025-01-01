Прикамскую компанию оштрафовали на 10 млн рублей за незаконное вознаграждение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае прокуратура привлекла к ответственности компанию за незаконное вознаграждение. Директор коммерческой организации передал представителю другой фирмы свыше 10 млн рублей за содействие в заключении договора на выполнение строительно-монтажных работ и за общее покровительство при его исполнении. Об этом пишет «Рифей».

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по части 2 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд назначил компании штраф в размере 10 млн рублей.

