В Прикамье оформлено более 30 тысяч электронных сертификатов для людей с инвалидностью На приобретение изделий направлено 850 млн рублей

На приобретение технических средств реабилитации жителям Прикамья с инвалидностью с начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Пермскому краю выдало более 30 тыс. электронных сертификатов.

На них люди смогли приобрести почти 1,3 млн различных изделий, включая слуховые аппараты и протезы, кресла-коляски и ортопедическую обувь, абсорбирующее бельё, трости, ортезы и многое другое. В общей сложности на эти цели Отделение направило 850 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

В Отделении напомнили, что получить средства реабилитации можно в натуральном виде и с использованием электронного сертификата. При этом сертификат можно получить через портал «Госуслуги» и воспользоваться им в интернет-магазине, выбрав средство реабилитации, которое понравится и подойдёт пользователю (главное, чтобы оно было рекомендовано в ИПРА). Использовать сертификат можно в любой точке страны.

В пресс-службе ведомства напоминают также, что на данный момент по сертификату можно приобрести около 300 различных средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ.

