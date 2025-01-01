Пермские баскетболисты одержали победу над командой «Пари Нижний Новгород» Встреча закончилась со счётом 93:85 Поделиться Твитнуть

В домашнем матче на площадке УДС «Молот» баскетбольный клуб «Бетсити Парма» в упорной борьбе победил команду «Пари Нижний Новгород» со счётом 93:85, сообщает пресс-служба пермского клуба.

Как отметил главный тренер БК «Бетсити Парма» Евгений Пашутин, матчи с Нижним Новгородом всегда жёсткие и упорные.

«В первой половине мы не успевали возвращаться в защиту, пропустили 28 и 25 очков в первой и второй четвертях. Играли больше от нападения, готовили разные формы защиты, не всё получалось, и «Пари НН» нас за это наказывал. Соперник быстрее принимал решения и двигался по площадке», — прокомментировал Евгений Пашутин.

В перерыве пермский клуб внёс корректировки и в результате стал играть энергично и агрессивно.

Лидерами матча стали Брендан Адамс (19 очков, 4 подбора, 5 передач), Террелл Картер (14 очков, 7 подборов), Александр Захаров (11 очков, 3 подбора, 2 передачи), Александр Шашков (11 очков и 5 подборов) и Микел Хопкинс (10 очков, 12 подборов и 2 передачи).

«Сейчас самое главное — войти в игровой ритм, восстановиться и быть готовыми к игре с ЦСКА», — резюмировал Евгений Пашутин.

Добавим, что матч с ЦСКА состоится 9 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.