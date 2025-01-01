Назван победитель конкурса «Лидер Пермского края» по направлению «Промышленность» Первое место заняло АО «Протон-ПМ» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Итоги конкурса «Лидер Пермского края» по направлению «Промышленность» были объявлены на Пермском инженерно-промышленном форуме в четверг, 4 декабря.

Победителем в этой номинации стало АО «Протон-ПМ». Предприятие при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и правительства Пермского края реализовало проект «Пермский центр ракетного двигателестроения как драйвер развития промышленного и человеческого потенциала региона». В эксплуатацию было введено 60,5 тыс. кв. м производственных мощностей, запущено 306 единиц оборудования. Благодаря реализации проекта в регионе появилось высокотехнологичное производство двигателей РД-191 для ракет-носителей семейства «Ангара» и другой перспективной космической техники. Кроме того, было организовано 250 рабочих мест, в Новых Лядах обновилась транспортная и социальная инфраструктура, идёт строительство жилья.

В число финалистов в номинации «Промышленность» вошёл картонно-бумажный комбинат «Кама» лесопромышленной группы «Свеза», представивший проект «Кама: выйти за пределы проекта» по производству мелованного картона FBB. Коллектив предприятия всего за восемь месяцев смог вывести картоноделательную машину №9 на плановые показатели общей эффективности оборудования. Через год после запуска проектная мощность комбината составила 220 тыс. т мелованного картона FBB в год, в 2024 году показатель увеличился на 7,8%.

Также предприятие начало выпускать премиальный картон Kама Pharma, предназначенный для фармацевтической отрасли. Этот вид картона используется и в других сферах — в производстве упаковки для кондитерских изделий, парфюмерии, косметики и интерактивных детских книг.

Ещё одним финалистом стало ООО «Опытно-конструкторское предприятие «ЭЛКА-Кабель». При поддержке властей региона с привлечением займа от Фонда развития промышленности России общество построило новый цех, что позволит расширить ассортимент выпускаемой предприятием кабельной продукции и увеличить объёмы производства. Общая сумма инвестиций в проект превысила 2 млрд руб. Также в дальнейшем компания планирует запустить более 100 высокопроизводительных рабочих мест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.