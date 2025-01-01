2026 год в Пермском крае объявлен Годом промышленности Об этом на ПИПФ—2025 сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Одним из ключевых событий первого дня работы Пермского инженерно-промышленного форума, который проходит в столице Прикамья 4 и 5 декабря, стала пленарная сессия «Создано в Пермском крае». В мероприятии приняли участие глава региона Дмитрий Махонин, представители федеральных органов власти, а также топ-менеджмент компаний и предприятий.

Центральной темой сессии стала продукция производителей Пермского края и промышленное развитие региона. По мнению экспертов, достичь технологического лидерства помогают промкооперация, образование, культура и спорт, которые занимают важное место в развитии Прикамья.

Как отметил Дмитрий Махонин, участников форума с каждым годом становится больше, к нему присоединяются школьники и студенты. Также расширяется и наполнение: например, в этом году отдельным блоком представлена культура.

«Важно показывать и видеть, какую продукцию производят наши регионы. Необходимо налаживать связи друг с другом. Благодарю коллег и партнёров, которые приехали из других городов и стран», — добавил губернатор.

Заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий сообщил, что одной из ключевых национальных целей развития страны, определённых главой государства, является технологическое лидерство. По инновационной деятельности в промышленности ПФО является лидером в России, свою лепту в это достижение вносит и Пермский край.

Так, в Прикамье принята программа научно-технологического развития. Кроме того, выпускники школ чаще, чем в среднем по стране, сдают ЕГЭ по профильной математике, химии и физике.

По словам директора Департамента химической промышленности Минпромторга России Артура Смирнова драйверами развития Прикамья являются нефтехимия, химия и удобрения — они занимают 50-55% в общей доле промышленного производства в обрабатывающих отраслях. Также предприятия региона задействованы в промышленной кооперации с крупными холдингами страны. В частности, напомнил начальник Департамента 656 ПАО «Газпром» Виктор Шарохин, в этом направлении у компании с регионом подписана дорожная карта.

Руководители компаний и предприятий Прикамья раскрыли тему кооперации и кадрового потенциала, поделились своим опытом инвестирования в реализацию социально значимых проектов и развитие социальной инфраструктуры в территориях своего присутствия, а также работы с молодёжью.

В завершении пленарного заседания Дмитрий Махонин объявил 2026 год в Прикамье Годом промышленности. Он отметил также, что в следующем году пройдёт несколько юбилейных событий, связанных с историей промышленности Пермского края.

