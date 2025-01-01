За футболку с «Барбоскиными» с жительницы Перми взыскано 30 тысяч рублей
С требованием компенсировать нарушение авторских прав в суд обратилась студия «Мельница»
Индустриальный районный суд Перми рассмотрел дело о нарушении авторских прав на произведения изобразительного искусства. В частности, речь идёт об образах героев популярного мультсериала «Барбоскины», передаёт сайт perm.aif.ru.
Как сообщает издание, на ярмарке в торговом центре представитель анимационной студии «Мельница» за 1 тыс. руб. купила футболку с изображениями Дружка, Гены, Малыша, Розы и Лизы. При этом оплата производилась через терминал другого предпринимателя.
Истцом по делу выступила студия «Мельница», ответчиком был указан предприниматель, чей терминал был использован для оплаты покупки. Прав на использование образов «Барбоскиных» у него не было.
«В ходе рассмотрения дела судом установлено, что закупка проводилась на ярмарке в торговом центре, футболка приобретена у женщины-продавца. Согласно исследованной видеозаписи, последняя обратилась к индивидуальному предпринимателю с просьбой проведения оплаты через его терминал, поскольку не могла произвести безналичный расчёт», — цитирует perm.aif.ru суд Индустриального района Перми.
Таким образом, нарушителем авторских прав была признана женщина, у которой была приобретена футболка. За использование героев с неё в пользу студии решено взыскать 25 тыс. руб. Также она должна будет заплатить 4 тыс. руб. госпошлины, 1 тыс. руб. судебных расходов и 46 руб. почтовых расходов и за видеоноситель.
