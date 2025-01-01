Пермь назвали наиболее доступным городом для новогодних путешествий Средняя цена проживания в гостинице составляет около 4,9 тысячи рублей за сутки Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Согласно анализу сервисов «Отелло» и 2ГИС, в период новогодних каникул средняя стоимость проживания в гостинице в столице Прикамья составляет примерно 4,9 тыс. руб. за сутки. Этот показатель является минимальным среди востребованных туристических направлений, что выдвигает Пермь на первое место среди бюджетных вариантов отдыха. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале сервиса.

Как отмечается в исследовании, в перечень сравнительно популярных, но при этом недорогих городов для путешествий входят Пермь, Владивосток и Тверь. В этих городах средняя цена за одну ночь в новогодние праздники не превышает 6 тыс. руб.

По данным сервиса, наиболее затратной в новогодние дни станет поездка в Калининград (13,4 тыс. руб. за ночь). Далее следуют Сириус и Нижний Новгород с одинаковой стоимостью проживания — 10,7 тыс. руб. за ночь. Самым популярным городом для бронирования оказалась Москва, на которую приходится 18,5% всех заказов. Проживание в московском отеле обойдётся в среднем в 9,3 тыс. руб. за сутки.

