Пермское «ОДК-СТАР» вложит 10 млрд рублей в развитие производства

Пресс-служба правительства Пермского края

На площадке Пермского инженерно-промышленного форума, который проходит в столице региона 4 и 5 декабря, состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) и соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Прикамья и АО «ОДК-СТАР».

Подписи под документом поставили глава Пермского края Дмитрий Махонин и председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России, управляющий директор предприятия Сергей Попов.

В настоящее время идёт реализация программ по созданию импортозамещающих двигателей для самолётов МС-21 и SJ-100. В рамках данных программ АО «ОДК-СТАР» планирует расширить производственные мощности, в частности построить новые корпуса. При этом испытательный корпус и корпус по производству электронных агрегатов будут введены в эксплуатацию в 2026 году, по производству гидромеханических агрегатов — годом позже. Общая площадь новых зданий — 44 тыс. кв. м.

За время действия СПИК (2025-2034) инвестиционные вложения предприятия составят 10 млрд руб. Ежегодно для двигателей гражданских самолётов будут производить до 220 комплектов систем автоматического управления (САУ).

Также подписание СПИК поможет «ОДК-СТАР» снизить налоговую нагрузку — до 2034 года предприятие будет освобождено от уплаты налога на имущество на общую сумму 1,2 млрд руб.

На реализацию соглашения о социально-экономическом развитии будет направлено 600 млн руб. — половина фактического объёма выпадающих доходов бюджета Прикамья в связи с получением «ОДК-СТАР» льготы по налогу на имущество.

По словам Сергея Попова, средства будут направлены на создание объектов инфраструктуры, развитие инженерных классов школ-партнёров предприятия, а также на социально значимые проекты.

«Благодаря таким мерам поддержки, как СПИК, промышленники Пермского края находят средства на запуск новых высокотехнологичных производств и создание конкурентоспособной продукции. Уверен, региональная господдержка позволит "ОДК-СТАР" увеличить свои мощности», — отметил Дмитрий Махонин.

