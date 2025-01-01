В столице региона проходит X Пермский инженерно-промышленный форум В нём принимают участие более 3000 человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В столице Прикамья на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» стартовал десятый Пермский инженерно-промышленный форум.

На первом этаже центра на выставке «Промкооперация. Создано в Пермском крае» свою продукцию и разработки презентуют более 60 компаний и предприятий Прикамья. Предприятия-партнёры форума представляют свои стенды на втором этаже. В интерактивном формате они рассказывают о потенциале пермский компаний и их актуальных проектах.

В деловую программу Пермского инженерно-промышленного форума входит более 50 событий различных форматов. Так, в первый день работы форума, 4 декабря, центральным мероприятием сталопленарное заседание «Создано в Пермском крае» с участием главы региона Дмитрия Махонина, заместителя Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого и представителей предприятий.

Также состоялись коммуникационная сессия «Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях», участие в которой принял директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, и конференция «Интеллектуальная автоматизация: как роботы, аддитивные установки и ИИ меняют производство. Практические примеры».

Кроме того, в программу форума, которая опубликована на сайте события, входят мероприятия по таким направлениям, как новые технологии, промкооперация, здоровье в промышленном городе, меры поддержки, культура. В первый день ПИПФ—2025 состоялся также Всероссийский водный форум «Живая Кама» — на нём одним из ключевых событий стала пленарная сессия, посвящённая устойчивому развитию коммунальной инфраструктуры.

Пермский инженерно-промышленный форум продолжит работу в пятницу, 5 декабря, с 09:00 до 16:00. Ожидается, что в целом в мероприятиях форума примут участие более 3 тыс. человек, в том числе учредители и топ-менеджеры предприятий.

