Экономика России переходит к интенсивной модели развития

Константин Долгановский

Привычка россиян «зарабатывать на деньгах» становится новой нормой, средства уходят с депозитов в инвестиции, а рынок готовится к волне IPO и масштабному притоку капитала, отметили эксперты на пленарной сессии форума «Россия зовёт!».

Так, член правления ВТБ Виталий Сергейчук сказал, что после двух лет ускоренного роста экономика перешла к более сбалансированной динамике около 1% — это не торможение, а переход к интенсивной модели развития. По словам эксперта, следующим этапом станут производительность, технологии, цифровизация и искусственный интеллект.

Эксперты отметили, что меняется и структура сбережений россиян. Уровень накоплений вырос с 4 до 8%, а доходы по депозитам всё чаще перераспределяются в фонды денежного рынка, облигации и другие инструменты. Сергейчук сообщил, что более десяти компаний готовятся к выходу на IPO в 2026 году, что сопоставимо с лучшими годами российского рынка. Дополнительным стимулом стало поручение президента о запуске специальной программы IPO.

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков подчеркнул, что российский рынок за последние годы прошёл фундаментальную трансформацию. Количество частных инвесторов достигло 40 млн человек — это почти половина трудоспособного населения страны.

«Рынок сегодня — как сжатая пружина, готовая к рывку, когда появятся нужные триггеры», — отметил он.

Иван Чебесков выделил коллективные инвестиции как главный инструмент следующего этапа роста: всё больше инвесторов переходят от попыток угадывать рынок к долгосрочным стратегиям через биржевые фонды и инструменты с низкими комиссиями.

По словам председателя правления Московской биржи Виктора Жидкова, ключевой задачей ближайших лет остаётся расширение инвесторской базы. В 2025 году владельцы депозитов получат около 9,5 трлн руб. процентного дохода, но более 90% этих средств вернутся на депозиты.

