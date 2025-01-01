В Перми задержали 28 расклейщиков незаконных объявлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за 11 месяцев задержали 28 расклейщиков незаконных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из них 13 расклейщиков распространяли объявления на опорах ЛЭП. Например, в Индустриальном районе задержали 5 человек, в Мотовилихинском — 3, в Дзержинском и Орджоникидзевском — по 2, в Ленинском — одного. Все лица привлечены к административной ответственности.

МБУ «Горсвет» направило уведомления в полицию Перми для установления собственников 1301 объявления на опорах освещения. После получения ответов будут поданы иски в суд для возмещения ущерба.

За расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах предусмотрен штраф. Кроме того, пермяки могут получить денежное вознаграждение в 15 тыс. руб. за информацию о случаях незаконного нанесения граффити на фасады зданий.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.