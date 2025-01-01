В Перми назвали победителей Чемпионата России по спортивному программированию роботов Призовой фонд составил 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В технопарке Morion Digital 4 декабря состоялся финал Чемпионата и Первенства России по программированию промышленной робототехники. Пермская краевая федерация спортивного программирования обнародовала официальные результаты.

В лидерах Чемпионата России оказалась команда one-zero-eight (Татарстан), которая получила 216 баллов. Второе и третье места разделили между собой Innopolis Robotics Society из Татарстана (205 баллов) и Amplituda из Ульяновской области (180 баллов).

Остальные команды расположились в следующем порядке:

— CMIT_Team (FTL × MISIS × BaseALT_LLC) (Саратовская обл.) — 179 баллов;

— «Технотворцы» (Запорожская обл.) — 129 баллов;

— umom coding (Чувашия) — 118,5 балла;

— «след от колбаски» (Ульяновская обл.) — 68 баллов;

— Rainbow Bears (Пермский край) — 66 баллов;

— «Марабу» (Санкт-Петербург) — 65 баллов;

— ThinkTeam (Донецкая НР) — 61,5 балла;

— bread&butter (Татарстан) — 39 баллов.

В Первенстве России в тройку лидеров вошли ️"Анимебабочки» (Пермский край), набравшие 145 баллов, «РоббоДрон» (Краснодарский край) с результатом 139 баллов и «Спорная солянка» из Татарстана — 84 балла.

Другие участники выступили со следующими результатами:

— "Циркумфлекс" (Пермский край) — 60,5 балла;

— 2Б2Т (Пермский край) — 32 балла;

— «ИБ» (Пермский край) — 6 баллов.

Победители соревнований разделили призовой фонд в 500 тыс. руб., а спецприз от кампуса Школы 21 Сбера в Morion Digital достался команде "Циркумфлекс" (Пермский край).

Организаторами мероприятия выступили Федерация спортивного программирования и минспорта Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.