Вкладчики России переходят с депозитов на фондовый рынок В 2026 году ожидается волна IPO

Константин Долгановский

За последние месяцы вкладчики в России начали активно искать способы сохранить и приумножить доходность, к которой привыкли в 2023-2024 годах. Об этом на Инвестиционном форуме «Россия зовёт» сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

По словам эксперта, доходы от прироста вкладов активно перетекают в другие инструменты. В частности, идёт движение в фонды денежного рынка, в облигационные фонды, а также заметен мощный всплеск интереса к размещениям на рынке облигаций. Виталий Сергейчук отмечает, что рост интереса розничных инвесторов к рынку совпал с оживлением корпоративного сектора. Компании готовятся к волне публичных размещений. При этом интерес к IPO наблюдается со стороны как компаний «новой» экономики, так и эмитентов из традиционных отраслей.

Он также говорит, что на данный момент российские институциональные и розничные инвесторы остаются основным устойчивым источником спроса в сделках IPO. Возвращение иностранного капитала эксперт рассматривает как дополнение к растущему локальному инвесторскому спросу, а не его замену.

«Если говорить об иностранных инвесторах, то при улучшении геополитической ситуации первой волной спроса, на наш взгляд, могут стать инвесторы из дружественных регионов, уже имеющие тесные экономические связи с Россией. Прежде всего это Ближний Восток, где суверенные фонды и крупные частные инвесторы традиционно интересуются дивидендными, сырьевыми и инфраструктурными историями», — пояснил Виталий Сергейчук.

