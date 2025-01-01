В Прикамье простятся с бойцом СВО Василием Шакуровым Обстоятельства его гибели не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

В зоне специальной военной операции, выполняя боевую задачу, погиб рядовой Василий Шакуров. Об этом сообщается на официальной странице Очёрского муниципального округа в соцсетях.

Василий Шакуров родился в Верещагино Очёрского района 9 мая 1984 года. Окончил Павловскую школу, а затем учился в профучилище № 72 Нытвы, где освоил специальность тракториста-автомеханика.

Обстоятельства и дата его смерти не раскрываются.

Церемония прощания с бойцом СВО состоится в пятницу, 5 декабря, в Павловском доме культуры (ул. Октябрьская, 5). В 13:00 начнётся отпевание, в 14:00 — гражданская панихида, в 14:30 — траурный митинг.

Администрация Очёрского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего солдата.

